Argyle meldet Abschluss der Privatplatzierung

Die FT-Aktien sollen als „Flow-Through-Aktien“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada) (das „Steuergesetz“) gelten. Die Erlöse aus der Ausgabe der FT-Aktien sollen für „kanadische Explorationsausgaben“ verwendet werden, die als „Flow-Through-Bergbauausgaben“ im Sinne des Steuergesetzes gelten und die das Unternehmen gegenüber den Käufern der FT-Aktien geltend zu machen beabsichtigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

‚Jeffrey Stevens‘

President & CEO

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporte in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem INRS – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird – eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.