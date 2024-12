Kitzbühel erstrahlt in neuem Winter-Glanz

--------------------------------------------------------------

Kitzbühel mit all seinen Neuigkeiten erleben. Auf nach Kitzbühel!

https://www.kitzbuehel.com

--------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 5

Kitzbühel (ots) - Zum Start in die diesjährige Wintersaison präsentiertKitzbühel Tourismus die Neuigkeiten aus der Gamsstadt.Was gibt es Neues in Kitzbühel? Die wohl meistgestellte Frage vor demKitzbühel-Besuch und vor allem zum Start der Wintersaison.Von Umbauten und Renovierungen über neue Restaurant- und Shoppingmöglichkeitenbis hin zu Lifestyle und Bewegung - nachfolgend sind die wichtigsten Neuerungenaus der Destination Kitzbühel klar und übersichtlich zusammengefasst.Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich überdas kontinuierliche Engagement in der Region: "Pünktlich zum Start in dieWintersaison dürfen wir eine so große Zahl an Neuerungen präsentieren, wieselten zuvor. Diese Dynamik und die hochwertigen Angebote sind sehr erfreulichund beweisen, dass sich die Destination laufend weiterentwickelt."Gut gebettet in der GamsstadtErholung beginnt mit einem guten Bett. Umso besser, dass sich in diesem Bereichin den letzten Monaten sehr viel getan hat.Grand Tirolia Kitzbühel | Das Grand Tirolia Kitzbühel startet am Freitag, den13. Dezember 2024 in die Wintersaison. Die 69 neuen Zimmer, davon 28 Suiten, imZubau eröffnen rund eine Woche später. Als zusätzliche Attraktionen stehen einKinderclub, ein Kino sowie ein weiterer SPA-bereich mit Indoor-Pool und Saunaden Gästen zur Verfügung.HENRI Country House Kitzbühel | Das neue HENRI Country House Kitzbühel, zentralan der Uferpromenade der Kitzbüheler Ache, wenige Schritte vom Bahnhof und nur10 Minuten zu Fuß von der Innenstadt entfernt gelegen, öffnet Mitte Dezember2024 seine Türen. In den 84 Zimmern, den liebevoll gestalteten Salons undLounges werden 150 Jahre Tiroler Gastlichkeit lebendig, kombiniert mit derzeitgemäßen Lässigkeit à la HENRI. Ganz neu in Kitzbühel: das HENRI SPA & GYMmit einem großzügigen und modernen Indoor-Pool, Bio-Sauna, Dampfbad, Gym undSonnenterrasse.Der Bichlhof | Der Bichlhof ist ein Traditionsbetrieb in Kitzbühel, der bereitsin der 3. Generation geführt wird - mit vielen Neuheiten seit dem Umbau imFrühling dieses Jahres: 11 neue Zimmer und Suiten - wo Luxus auf Komfort trifft,Fresh-Ups in einzelnen Zimmern und Suiten sowie eine Bar mit neuem Look undcooler Atmosphäre. Nachhaltigkeit steht mit der neuen Photovoltaik-Anlage, mitder 30 % des Stroms erzeugt wird, weiterhin im Fokus.Schweizerhof | Der Schweizerhof gegenüber der Hahnenkammbahn-Talstation