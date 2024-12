Mustang Energy erreicht Meilenstein: Uranprojekt 914W im Fokus!

Mustang Energy Corp. hat am 27. November 2024 den ersten Meilenstein einer Optionsvereinbarung mit Skyharbour Resources Ltd. erreicht. Diese Vereinbarung, die am 12. November 2024 bekannt gegeben wurde, ermöglicht Mustang den Erwerb einer 75%igen Beteiligung am Uranprojekt 914W im Athabasca-Becken, Saskatchewan. Um diesen Meilenstein zu erreichen, zahlte Mustang 15.000 USD und gab 93.750 Stammaktien zu einem Preis von 0,32 USD pro Aktie aus. Die Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Das Projekt 914W erstreckt sich über etwa 1.260 Hektar und liegt strategisch günstig in der Western Wollaston Domain, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist. Die Geologie des Gebiets ist vielversprechend, mit Anzeichen von Uranmineralisierungen in der Nähe, darunter die Scurry Rainbow Zone und die Don Lake Trenches. Frühere Bohrungen in der Region haben hohe Uranwerte ergeben, was das Potenzial für zukünftige Entdeckungen unterstreicht.