Es ist Zeit für ein Komplettverbot ewiger Chemikalien

Die Substanzen kommen in wasserfesten Textilien,Anti-Haft-Beschichtungen, Wanderschuhen und Buggys zum Einsatz und werden vonder Industrie geschätzt, weil sie fett-, schmutz- und wasserabweisend sind. Dochdie Ewigkeitschemikalien der PFAS-Gruppe sind gleichzeitig praktischunzerstörbar und biologisch schwer abzubauen. Sie schaden Natur und Gesundheit -und sollten deshalb alle endlich von der Europäischen Union verboten werden.Schon jetzt ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, die langlebigen Substanzenmit den üblichen Verfahren der Trinkwasseraufbereitung herauszufiltern. Fallsder Gesetzgeber jedoch nicht bald reagiert, werden die Konzentrationen derewigen Chemikalien in unserer Umwelt und damit in Mensch und Tier für dienächsten Jahrhunderte noch weiter zunehmen.