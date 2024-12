OeNB trauert um ihren langjährigen Präsidenten Dr. Claus J. Raidl

Das steirische Kapfenberg ist nicht nur der Geburtsort von Dr. Claus J. Raidl, es blieb auch in dessen langer erfolgreicher Karriere als Topmanager und Konzernführer immer ein prägender, nachwirkender Ausgangspunkt. Besonders die Stahlindustrie der Region war eng und in außergewöhnlicher Weise mit dem Berufsleben von Dr. Claus J. Raidl verbunden. Nach dem Studium der Handelswissenschaften in Wien und einigen Stationen im Versicherungs- und Bankenbereich wechselte er 1986 in die Stahlbranche zur VOEST-ALPINE. In einer sehr schweren Zeit des Unternehmens war er zunächst als Finanzvorstand und später als Vorstandsvorsitzender maßgeblich für die Sanierung und Reform des Konzerns verantwortlich.

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ist vom Ableben ihres ehemaligen Präsidenten Dr. Claus J. Raidl tief betroffen. Der 1942 geborene ehemalige Topmanager verstarb nach schwerer Krankheit am 10. Dezember 2024. Dr. Claus J. Raidl prägte die österreichische Industrie und Wirtschaftspolitik über viele Jahrzehnte wie nur wenige sonst. In der Zeit von 1. September 2008 bis 31. August 2018 stand er als Präsident dem Generalrat der OeNB vor.

Im Jahr 1991 wurde er Vorstandsvorsitzender der Böhler-Uddeholm AG und stand dem Konzern bis zum Jahr 2010 vor. Auch in dieser Funktion bewies Dr. Claus J. Raidl seine großen Managementqualitäten und etablierte das Unternehmen in der globalen Spitze der Branche. Von 2007 bis 2010 war er zudem Mitglied des Vorstandes der voestalpine AG.



In all seinen Funktionen, während all der Jahre voller Herausforderungen und schwierigen Rahmenbedingungen zeichnete sich Dr. Claus J. Raidl vor allem als Reformer und Modernisierer aus. Dies ist ihm in der Stahlbranche beispiellos gelungen. Aber auch die Zeit, als er von 2008 bis 2018 dem Generalrat der OeNB als Präsident vorstand, war geprägt von seinem Reformwillen und

betriebswirtschaftlichen Denken.



"Dr. Claus J. Raidl hat in seinen beiden Amtsperioden eine international besonders anerkannte und moderne Notenbank geformt", erinnert der aktuelle OeNB-Präsident Dr. Harald Mahrer. "Als Präsident war Dr. Claus J. Raidl mehr als ein

Aufsichtsratsvorsitzender, er war eine große Persönlichkeit und unterstützte mit seinen weitreichenden Kenntnissen und Erfahrungen das Direktorium der OeNB mit dem damaligen Gouverneur Dr. Ewald Nowotny bei umfangreichen Reformmaßnahmen und Erneuerungen in der Unternehmensführung. Dr. Claus J. Raidl war in jeder Hinsicht ein Vorbild - und seinem Leadership zu folgen, hieß ans Ziel kommen. Dr. Claus J. Raidl wird durch sein offen gelebtes Credo der Leistungsbereitschaft, der ehrlichen Anstrengung im Tun wie auch durch seinen unbestechlichen Sinn für Gerechtigkeit unvergessen bleiben."



Das Präsidium und die Mitglieder des Generalrats, das Direktorium sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OeNB sprechen den Angehörigen ihr tief empfundenes Beileid aus.



Auf Ersuchen der Familie des Verstorbenen wird gebeten, von Kontaktaufnahmen Abstand zu nehmen und die Privatsphäre der Trauernden zu respektieren.



