Montega AG: Shelly Group AD mit Kaufempfehlung und Kursziel von 49 EUR!

Die Montega AG hat am 9. Dezember 2024 ein Update zur Shelly Group AD veröffentlicht, in dem die Einstufung des Unternehmens auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 49,00 EUR für die nächsten 12 Monate bekräftigt wird. Die positive Einschätzung basiert auf den beeindruckenden Ergebnissen der Black Week, die einen Umsatzanstieg im oberen zweistelligen Prozentbereich verzeichnete. Diese Entwicklung lässt die Unternehmensprognose für das Gesamtjahr optimistisch erscheinen, da die Ergebnisse voraussichtlich die ursprünglichen Erwartungen übertreffen werden.

Die Black Week, die den Zeitraum von Black Friday bis Cyber Monday umfasst, hat sich im Consumer Electronics-Segment als besonders wichtig erwiesen. Historisch gesehen hat das Schlussquartal in den letzten Jahren über 35% des Jahresumsatzes ausgemacht, im vierten Quartal 2023 sogar über 40%. In diesem Jahr konnte die Shelly Group während der Black Week einen Absatz von rund 2 Millionen Geräten und ein Umsatzwachstum von 65% im Vergleich zum Vorjahr erzielen, was einem Erlös von 24 Millionen EUR entspricht. Dies stellt bereits mehr als die Hälfte des prognostizierten Umsatzes für das vierte Quartal dar.