Novo-Aktie dick im Minus – Adipositas-Medikament fällt bei Studie durch

Novo gab an, dass 40,4 Prozent der Teilnehmer ihr Gewichts reduzieren konnte. In der Studie erreichten die Patienten zwar eine durchschnittliche Gewichtsreduktion von 22,7 Prozent. Das lag aber unter den angestrebten 25 Prozent und konnte somit die Erwartungen nicht erfüllen.

Investoren und Analysten hatten mit Spannung auf diese Daten gewartet. Denn: die Studie sollte zeigen, dass Novo weiterhin gut auf dem stark umkämpfen Markt positioniert ist.

Der geringer als erwartete Gewichtsverlust ist ein Rückschlag für die Ambitionen des dänischen Unternehmens, einen Nachfolger für sein beliebtes Wegovy zu entwickeln.

Novo Nordisk will weiterhin in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten für Semaglutid, den Wirkstoff in den Medikamenten Wegovy und Ozempic, investieren. Das Unternehmen hat bereits 11 Milliarden US-Dollar in drei neue Fertigungsstätten eingesetzt, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden.

Wettbewerber, die ebenfalls Therapien zur Gewichtsabnahme entwickeln, darunter Eli Lilly, Viking Therapeutics, Amgen, Biohaven und Structure Therapeutics werden derzeit im Plus gehandelt.

Der Papiere von Novo sind im Handel am Freitag dick im Minus.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion