Abbau entspricht zwei bis drei Werken - Aktie mau

kencan schrieb 17.12.24, 17:45

Ich poste nochmal einen Beitrag, den ich im Porsche AG thread vor 2 Wochen hochgeladen habe..



Mcap unter 50 Mrd. , Tesla könnte ein Übernahmeangebot machen. Man hätte hier wunderbar short gehen können, aber ich denke jetzt kommt langsam die Zeit, eine Long Position aufzubauen.



https://investorrelations.porsche.com/de/announcements/20241005-070003-porsche-auch-im-dritten-quartal-stabil



Ehrlich, ich weiss nicht, woher diese Panik kommt. Klar, die Chinesen haben 30% weniger Porsches gekauft, aber sie haben auch 30% des Vermögens in ihren Immobilieninvestitionen verloren. Das wird wieder besser.



Klar wollen die Chinesen sich als Hersteller behaupten und ich habe an anderer Stelle schon geschrieben, es ist ein Platz für sie am Tisch der Autohersteller, das bedeutet nicht, dass die anderen verschwinden. Der Markt für Pkws weltweit steigt in den nächsten zehn Jahren. Und es wurde hier ja schon mehrfach erwähnt, dass Porsche eine besondere Position hat, was auch für die anderen Deutschen Weltmarken gilt. Der

Der Markt ist momentan auf 3-6 Monate leider schwer vorhersagbar, die Unwägbarkeiten sind bekannt, - m.M. wird auf Sicht von 2-3 Jahren auch von den Marktmakern noch kein Rebound eingepreist. Nokia, Detroit, Solar ?



Aus meinem Einblick in asiatische Metropolen kann ich euch nur sagen, es ist ein Unterschied, ob ein junges Paar oder eine junge Influencerin aus einem Porsche steigt oder einem Xiaomi. Die meisten Leute wissen ganz genau, was ein chinesischer Wagen oder ein german auto kostet. Und einen Porsche zu erwerben ist in vielen asiatischen Ländern wegen Zöllen sogar teurer als in Europa, obwohl die Einkommen teils deutlich geringer sind. Es ist ungefähr so, als würdest du eine Givenchy Handtasche, die 1500 € kostet, für 100 € als Blender erwerben.. Du erzielst damit nicht den gewünschten Effekt.



Ich halte den Übergang auf Elektromobilität auch bei Porsche für erfolgversprechend. Die Reviews von Auto-Testern, die ich auf YouTube gesehen habe, zum Macan und Taycan waren überzeugend. GTS: mit Performance Batterien für die Beschleunigung von Hybriden, geil oder?

https://investorrelations.porsche.com/de/announcements/20240800-082422-porsche-und-varta-vertiefen-strategische-partnerschaft



Hybridfahrzeuge werden in Zukunft nicht mehr 50 km Elektro-Reichweite haben, sondern eher 300. Die Zulassung für Hybridfahrzeuge wird in Zukunft weiter anziehen. Ein Markt, den Tesla und viele chinesische Hersteller nicht bedienen (können)



Porsche AG long, KO mit 8-er Hebel HG5SGJ , Rebound auf 75+ in 12 Monaten und meinen Anteil an der Porsche SE hab ich aufgestockt, fairer Wert 60 €, Horizont 3 Jahre. Natürlich nur meine persönliche Meinung.