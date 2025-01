RENK Group - Aktie im Rampenlicht - 08.01.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten Verluste von -6,30 % verkraften.

Mit einer Performance von +7,38 % konnte die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

Nach einem bislang gelungenen Jahresstart bleibt der deutsche Aktienmarkt auch zur Wochenmitte in der Spur. Der Leitindex Dax drehte nach einem verhaltenen Start ins Plus und gewann zuletzt 0,23 Prozent auf 20.387,02 Punkte. Das Rekordhoch von …

Die Forderung des künftigen US-Präsidenten Donald Trumps nach viel höheren Rüstungsausgaben hat am Mittwoch die Aktien der Rüstungsbranche steigen lassen. Im Dax setzten sich Rheinmetall mit plus 3 Prozent auf 635,20 Euro an die Spitze. Hier …