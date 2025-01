Agrarhändler Agravis wie erwartet mit Umsatz-Minus

haowenshan schrieb 19.07.24, 14:50

15 Jahre führte Lutz die BayWa nach Gutsherrenart, teils ging es zu wie bei Hofe. Da wurden enge Vertraute und Familienangehörige eingestellt, aufwendige Events veranstaltet, kostspielige Sponsorings und überteuerte Beraterverträge vereinbart. Vor allem bei der grünen Energie hatte Lutz übermäßig eingekauft. Jetzt drohen die Schulden den Traditionskonzern zu erdrücken.



Seit Pöllinger im April 2023 Lutz' Nachfolge antrat, hatte er begonnen, auszumisten. Er kappte alte Seilschaften, machte sich daran, allzu großzügige Ausgabenposten zu eliminieren. Und verärgerte somit Lutz, der ohne die im Gesetz grundsätzlich vorgesehenen zwei Jahre Abkühlphase in den Aufsichtsrat gewechselt war.



Kurz bevor Lutz die Führung Ende März 2023 abgab, zelebrierte er noch das 100-jährige Bestehen der BayWa in der für ihn eigenen herrschaftlichen Manier, umgeben von Prominenten in der Münchner Isarphilharmonie.



Über anderthalb Dekaden entstand in und um die BayWa zudem ein Netzwerk an Günstlingen, die gegenüber Lutz loyal waren und Fehler deckten.



So lange blieb Mayer nicht. Pöllinger beendete dessen Tätigkeit für die BayWa Ende 2023. Lutz soll getobt haben. Tobias Fausch, Ehemann von Lutz' Schwester und 2016 zur BayWa gestoßen, hat seine Funktionen als Chief Techology Officer (CTO) und Chief Information Officer (CIO) kürzlich abgegeben. Auch diversen teuren Ratgebern entzog Pöllinger ihre BayWa-Mandate: etwa dem Wirtschaftsanwalt Stavros Kostantinidis, der für seine exzellente Vernetzung in Münchner Politik- und Gesellschaftskreisen bekannt ist.



Alles in allem verwundert es also kaum, dass Lutz seinen einstigen Intimus Pöllinger schnell wieder loswerden wollte. Zu Jahresbeginn glaubte er einen Grund gefunden zu haben: So kam es wohl zum angeblichen Vorwurf eines „Compliance-Verstoßes“, der in den Medien kolportiert wurde.



Lutz hat sich offenbar verpokert – dabei schien er sich seiner Sache so sicher. Am 10. Januar, kurz vor der Sitzung, in er den CEO rauswerfen wollte, tätigte er privat noch ein pikantes Handelsgeschäft: Er verkaufte BayWa-Hybridanleihen im Wert von gut 500.000 Euro. Ihm droht nun auch der gesellschaftliche Abstieg. Denn Pöllinger ist dabei, Lutz' Sponsorings zu kappen: Der Vertrag mit dem FC Bayern Basketball wird informierten Kreisen zufolge nicht mehr verlängert. Das Sponsoring des TSV 1860 München samt dessen Nachwuchsleistungszentrum steht auf der Kippe. Schlecht für Lutz, dem immer wieder Ambitionen nachgesagt wurden, Präsident der „Löwen“ zu werden. Ohne BayWa-Geld im Rücken könnte das schwierig werden.





