Birkenstock vs. Nachahmer: Kampf um Urheberrecht und Designschutz!

In den 1960er Jahren wurde die erste Birkenstock-Sandale vorgestellt, ohne dass der heutige Erfolg der Marke absehbar war. Mittlerweile hat sich die Gesundheitssandale zu einem Trend entwickelt, und Birkenstock betrachtet seine Modelle als Kunstwerke, die urheberrechtlich geschützt sind. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat nun in drei Klagen des Unternehmens gegen Wettbewerber verhandelt, die ähnliche Sandalen anbieten. Birkenstock sieht darin einen Verstoß gegen das Urheberrecht, da die Designs als Werke der angewandten Kunst gelten, die nicht einfach nachgeahmt werden dürfen.

Das Urheberrecht schützt die exklusiven Nutzungsrechte des Schöpfers eines Werkes, was bedeutet, dass Dritte es nicht ohne Erlaubnis reproduzieren dürfen. Während das Patent- und Designrecht andere Aspekte abdecken, fokussiert sich das Urheberrecht auf kreative Leistungen. Rechtsanwalt Konstantin Wegner, der Birkenstock vertritt, argumentiert, dass auch herausragendes Design von Gebrauchsgegenständen urheberrechtlich geschützt sein kann. Dies wurde bereits in früheren Gerichtsurteilen zu Designs von Leuchten, Möbeln und Automodellen anerkannt.