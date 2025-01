Amazon 2025: Rekordgewinne und Cloud-Dynamik – Analysten sind begeistert!

Die HSBC erwartet einen operativen Gewinnzuwachs von 5,3 Prozent, was über dem Konsens liegt. Haupttreiber sind das Wachstum von AWS, Effizienzgewinne sowie steigende Werbeeinnahmen und Margen im internationalen E-Commerce. Für 2025 wird ein Umsatzplus von 20 Milliarden US-Dollar in der AWS-Sparte prognostiziert, unterstützt durch neue Cloud-Migrationen und einen Fokus auf generative KI. Der geplante Kapitalsprung von 95 Milliarden US-Dollar wird als Zeichen für die steigende Nachfrage im Cloud-Bereich gewertet, auch wenn dies kurzfristig den freien Cashflow belasten könnte.

Amazon bleibt auch im Jahr 2025 ein vielversprechender Akteur im Technologiesektor, wie die Wall Street beobachtet. Der Online-Riese hat in den letzten sieben Quartalen konstant die Prognosen übertroffen, und die Erwartungen für das vierte Quartal 2024 sind ebenfalls optimistisch. Die Investmentbank HSBC hebt ihr Kursziel für die Amazon-Aktie von 225 auf 270 US-Dollar an und prognostiziert ein starkes Jahresendquartal. Analyst Christopher Jonen betont, dass die positive Entwicklung auf die anhaltende Dynamik in der Cloud-Sparte AWS, steigende Profitabilität im E-Commerce und einen ehrgeizigen Investitionsplan für 2025 zurückzuführen ist.

Die Bank of America zeigt sich ebenfalls optimistisch, trotz eines moderateren EBIT-Wachstums von 23 Prozent für 2025. Die Bank sieht nachhaltige Fortschritte bei der Profitabilität und hebt hervor, dass Amazon von seinen früheren Investitionen in KI, Cloud, Werbung und Logistik profitiert. Mit einem geschätzten Kurspotenzial von 22 Prozent bleibt die Aktie für Analysten ein klarer Kauf.

Parallel zu den positiven Entwicklungen im Technologiesektor hat Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos, einen Testflug seiner Rakete "New Glenn" abgesagt. Der Startversuch wurde aufgrund eines Problems mit einem Teilsystem abgebrochen, was auf die Herausforderungen hinweist, die mit der Entwicklung neuer Technologien verbunden sind. Blue Origin plant, mit der "New Glenn" Rakete Satelliten ins All zu bringen und in Zukunft mit SpaceX zu konkurrieren, das derzeit die kommerzielle Raumfahrt dominiert.

Insgesamt zeigt sich, dass Amazon und seine Tochtergesellschaften in einem dynamischen Marktumfeld gut positioniert sind, während sie gleichzeitig mit den Herausforderungen der Technologieentwicklung umgehen müssen.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 223,4EUR auf Nasdaq (16. Januar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.