Aldi Süd: Verkauf der begehrten 'Dubai-Schokolade' vorerst gestoppt!

Aldi Süd darf seine als "Dubai-Schokolade" bezeichnete Süßigkeit vorerst nicht mehr verkaufen. Das Landgericht Köln hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die den Verkauf der "Alyan Dubai Handmade Chocolate" untersagt. Der Beschluss, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt (AZ: 33 O 544/24), basiert auf der Feststellung, dass ein Produkt nur dann als "Dubai-Schokolade" bezeichnet werden darf, wenn es tatsächlich in Dubai hergestellt wurde oder einen klaren geografischen Bezug zu Dubai aufweist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Verbraucher irreführend informiert werden.

Die Schokolade, die seit Dezember in den Filialen von Aldi Süd angeboten wurde, wird in der Türkei produziert, was auf der Verpackung vermerkt ist. Das Gericht stellte jedoch fest, dass dieser Hinweis nicht ausreicht, um die Verbraucher korrekt zu informieren. Es wird angenommen, dass die Bezeichnung "Dubai-Schokolade" den Eindruck erweckt, das Produkt sei in Dubai hergestellt und nach Deutschland importiert worden. Geklagt hatte Andreas Wilmers, ein Süßwarenimporteur, der in Deutschland Schokolade der Marke Fex vertreibt, die tatsächlich in Dubai produziert wird. Sollte Aldi Süd erneut gegen die Verfügung verstoßen, droht dem Unternehmen ein Ordnungsgeld.