Chance auf große Wende

Erst kürzlich (2023) gelang es im langfristigen Zeitfenster unter extrem hoher Volatilität einen seit 2014 bestehenden Abwärtstrend zu überwinden, allerdings fehlte dem Wertpapier des US-Ölexplorateurs Hallibourton schlichtweg die Durchzugskraft. Zwar konnte eine im Vorfeld etablierte inverse SKS-Formation erfolgreich aufgelöst und umgesetzt werden, die Kurse kamen in den letzten Wochen jedoch stark wieder in den Bereich der dazugehörigen Nackenlinie zurück. Dort allerdings baut sich in der Aktie ein bullisches Umfeld auf, wie aus der charttechnischen Auswertung hervorgeht und verspricht für 2015 ein spannendes Jahr.

Nicht nur ein Abwärtstrend bestehend seit Mitte Oktober 2023 bestimmt derzeit das Chartbild, sondern auch ein abwärtsgerichteter Keil (schwarz), der auf eine explosive Mischung in der Aktie hinweist. Im heutigen Handelsverlauf versucht sich Halliburton an dem Kurs von rund 30,00 US-Dollar und könnte im Erfolgsfall ein Kaufsignal an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung um 35,16 US-Dollar generieren. Insgesamt wird nach erfolgreicher Auflösung ein Anstieg an 44,00 US-Dollar für das Papier erwartet und würde sich sehr gut für ein längerfristiges Long-Investment anbieten. Der Anlagehorizont hierbei dürfte jedoch einige Wochen bis Monate betragen, bis die übergeordneten und äußerst großen Kursmuster vollständig umgesetzt werden. Auf der Unterseite würde erst ein Rutsch unter 24,50 US-Dollar größeres Abschlagspotenzial entfalten, in diesem Szenario müsste mit Abschlägen auf 18,05 und darunter sogar den Bereich von 13,36 US-Dollar gerechnet werden.

Halliburton Co. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

