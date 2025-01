Ørsted kämpft mit Milliardenverlusten: Zukunft der Offshore-Windkraft in Gefahr!

Das dänische Unternehmen Ørsted, ein führender Entwickler von Offshore-Windparks, sieht sich erneut mit erheblichen finanziellen Herausforderungen in den USA konfrontiert. Das Unternehmen kündigte milliardenschwere Abschreibungen in Höhe von 12,1 Milliarden dänischen Kronen (1,7 Milliarden US-Dollar) an, was die ohnehin angeschlagene Branche weiter belastet. CEO Mads Nipper äußerte sich enttäuscht über die aktuellen Entwicklungen und betonte die langfristige Verpflichtung von Ørsted gegenüber dem US-Markt, der großes Potenzial für erneuerbare Energien und die Schaffung von Arbeitsplätzen bietet.

Trotz dieser Rückschläge konnte Ørsted für das Geschäftsjahr 2024 ein vorläufiges operatives Ergebnis (EBITDA) von 24,8 Milliarden Kronen präsentieren, was im Rahmen der Prognosen liegt. Allerdings musste das Unternehmen bereits zwei Großprojekte in den USA absagen, was zu erheblichen finanziellen Verlusten führte. Der vollständige Jahresbericht von Ørsted wird am 6. Februar veröffentlicht.