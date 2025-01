Wiener Börse: Positive Tendenz trotz Trumps Amtsantritt – ATX steigt!

Nach einem verhaltenen Handelsverlauf konnten der ATX und andere europäische Indizes am Nachmittag deutlicher zulegen. Marktbeobachter führten dies auf Spekulationen zurück, dass die neue US-Regierung keine schnellen Änderungen in der Handelspolitik vornehmen wird. Berichte des "Wall Street Journal" deuteten darauf hin, dass eine Erhöhung der Zölle nicht unmittelbar bevorsteht, was zu einer allgemeinen Erleichterung und einer positiven Stimmung an den Finanzmärkten führte.

In Bezug auf Unternehmensnachrichten war der Wochenbeginn eher ruhig. In Deutschland wurden fallende Preise auf Herstellerebene bekannt gegeben, und die Meldungen aus der heimischen Wirtschaft waren spärlich. Im ATX konnten die schwergewichtigen Bankaktien zulegen: Raiffeisen stiegen um 3,8 Prozent, die BAWAG blieb stabil mit einem Plus von 0,1 Prozent, während die Erste Group um 1,7 Prozent zulegte.

Bei den Versorgern zeigte sich ein gemischtes Bild: EVN konnte um 0,4 Prozent zulegen, während die Verbund-Aktien um 0,8 Prozent auf 72,55 Euro fielen. Analysten der Deutschen Bank Research senkten das Kursziel für Verbund-Aktien von 63,0 auf 62,0 Euro und bekräftigten ihre Verkaufsempfehlung aufgrund einer hohen Bewertung der Aktie.

Die Ölwerte bewegten sich uneinheitlich: Während Schoeller-Bleckmann um 1,6 Prozent zulegten, verzeichnete OMV ein Minus von 1,2 Prozent. Die Ölpreise fielen am Montag bereits den dritten Handelstag in Folge.

Am Mittwoch schloss der Wiener Aktienmarkt leicht im Minus, der ATX gab um 0,17 Prozent auf 3.794,27 Punkte nach. Trotz positiver Tendenzen an den europäischen Börsen und an der Wall Street blieb die Unsicherheit aufgrund von Trumps Amtsantritt und der damit verbundenen Handelspolitik bestehen. Schoeller-Bleckmann Oilfield präsentierte Zahlen, die im Rahmen der Erwartungen lagen, was zu einem Anstieg der Aktien um 6,3 Prozent führte. Die Banken schlossen überwiegend positiv, während einige Schwergewichte wie voestalpine und OMV Verluste verzeichneten.

Der ATX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 3.763PKT auf TTMzero (22. Januar 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.