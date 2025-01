CeoTronics AG: Umsatzsprung um 95,3 % – Analysten empfehlen Kauf!

Die CeoTronics AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 beeindruckende Ergebnisse erzielt, die in den aktuellen Research-Updates von Montega AG und BankM AG hervorgehoben werden. Der Konzernumsatz stieg um 95,3 % auf 21,15 Millionen Euro, während das EBIT von -690.000 Euro auf 1,5 Millionen Euro anstieg. Das Unternehmen verzeichnete zudem einen Auftragsbestand von 70,5 Millionen Euro, was einem Anstieg von 363 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese positiven Entwicklungen führten zu einer deutlichen Anhebung der Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr.

Trotz eines Anstiegs der Herstellungskostenquote auf 60,5 % und einer rückläufigen Bruttomarge konnte CeoTronics die sonstigen Kosten signifikant senken, was zu einer Verbesserung der Ergebniskennzahlen führte. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung wurden um 39,5 % erhöht, was die Grundlage für zukünftige Produktinnovationen legt. Die Analysten erwarten, dass sich die Zinskosten aufgrund der Vorproduktion des SmG-Auftrags im zweiten Halbjahr stabilisieren werden, was zu einem positiven Free Cashflow führen sollte.

Der Vorstand von CeoTronics äußerte sich optimistisch über die künftigen Umsätze aus dem SmG-Auftrag und plant die Auslieferung des zweiten Loses im Juni 2025. Die Unsicherheit bezüglich des dritten Loses für 2026 wird als gering eingeschätzt, da ein Nichtabruf als unwahrscheinlich gilt. Insgesamt wird die operative Entwicklung des Unternehmens als vielversprechend angesehen, was die Analysten zu einer Erhöhung ihrer Prognosen für Umsatz und Gewinn veranlasst hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass CeoTronics AG auf einem soliden Wachstumspfad ist, unterstützt durch starke Halbjahreszahlen und eine positive Auftragslage, was die Kaufempfehlungen der Analysten untermauert.

Die CEOTRONICS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,10EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.