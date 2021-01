Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Tavi Costa: Hedgefonds Manager geht All-In in Gold und Silber (Ep. 5) Wir stehen am Anfang eines gigantischen Bullenmarktes für Edelmetalle und Rohstoffe - so Rohstoff- und Edelmetallexperte Tavi Costa. Wir ihr davon profitieren könnt und wie er zu der Einschätzung kommt erklärt er heute im Gespräch mit Marc.