Neue Formationen im DAX

So richtig verständlich ist das Fehlen einer „Trompete“ auf den ersten Blick nicht, denn die Unsicherheiten, welche die US-Indizes offenbar bewegen (Handelsstreit, Gewinnerosion der Unternehmen, Zinsängste usw.) gelten zweifellos in vergleichbarer Weise auch für Deutschland. Trotzdem war von einer Unsicherheitsformation nichts zu sehen – und zwar aus einem bestimmten Grund.

vielleicht haben Sie sich auch schon gewundert: Während in allen drei großen US-Indizes Unsicherheits-„Trompeten“ zu erkennen sind, die wir in der Börse-Intern schon mehrfach erwähnt haben, fehlt eine solche Formation im DAX. Bisher jedenfalls – denn das könnte sich nun geändert haben.

Schauen wir dazu den aktuellen DAX-Chart an:

Mit dem Rücksetzer der Vorwoche hat sich nicht nur die Schwäche bestätigt, die zum Verfallstag zu erwarten war (siehe Wie trübe sind die Aussichten für den DAX zum Verfallstag?), sondern es hat sich auch ein markantes neues Tief gebildet (siehe grüne Pfeile). Und mit den beiden markanten Hochs dieses Jahres (siehe rote Pfeile) ergibt sich dadurch mittlerweile eben doch eine perfekte Unsicherheits-„Trompete“ (grau schattiert)!

Unsicherheit? Nein, die Bären waren sich sehr sicher!

Allerdings ist diese deutlich kleiner als in den US-Indizes, wo die Trompeten bis Anfang 2018 zurückreichen. Der DAX lief im gleichen Zeitraum dagegen in einem stabilen Abwärtstrend (rot). Und das ist auch der Grund, warum es bisher zu keiner Unsicherheits-Trompete kam: Für den DAX und die deutschen Unternehmen waren die Anleger also keineswegs im Unklaren über die weitere Entwicklung. Hier war ihre Einschätzung klar negativ, was z.B. aufgrund der Probleme in der konjunkturbestimmenden Automobilindustrie im vergangenen Jahr auch wohlbegründet war (Stichwort: Abgasbetrug und nachfolgende Umstellung der Testbedingungen).

Seit Anfang 2019 kam es aber – im Zuge der allgemeinen starken Gegenreaktion der Aktienmärkte nach dem Einbruch von Ende 2018 – zu einer starken Erholung. Dabei gelang dem DAX schließlich der (vorläufige) Ausbruch aus dem übergeordneten roten Abwärtstrend – wenn auch nur mit einiger Mühe.

Die zwischenzeitlichen Rückfälle in den roten Kanal sowie die genannten fundamentalen Unsicherheiten, insbesondere die Rezessionsängste, lassen die Anleger nun offenbar zweifeln, ob der DAX wirklich schon reif für einen nachhaltigen Ausbruch ist. Während der Optimismus der Bullen die Kurse schon ein paar Mal kräftig nach oben katapultieren konnte, schafften es die Bären aber immer wieder, sie erneut nach unten zu drücken.