Kommt heute der Ausbruch aus der Seitwärtsrange, in der der Leitindex S&P 500 seit vielen Tagen eingeklemmt ist? Gestern schob neuer Optimismus in Sachen Handelskrieg nach Aussagen aus China den Index an den Bereich 2940 heran - ein Niveau, an dem der S&P 500 bereits viermal gescheitert war. Kommt heute, am letzten Handelstag des Monats der Ausbruch (durch window dressing)? In den USA ist am Montag Feiertag - normalerweise kommen viele Profi-Investoren erst nach dem Labour Day wieder zurück an den Markt (die Handelsvolumen waren in den letzten Tagen wieder mickrig). Unterdessen herrscht an den asiatischen Märkten weiter Optimismus (Stimulushoffnungen, Handelkrieg-Optimismus), aber in Hongkong spitzt sich die Lage weiter zu - sollte sie eskalieren, dürften auch die zarten Annäherungen zwischne den USA und China wieder vorbei sein..

Das Video "Kommt der Ausbruch?" sehen Sie hier..