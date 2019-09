Klimaschützer prangern deutsche Erdgas-Subventionen an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen Subventionen für die Nutzung von Erdgas steht Deutschland in einer neuen Studie von Klimaschützern am Pranger. Trotz Klimakrise förderten Deutschland und andere EU-Länder die Nutzung von fossilen Brennstoffen weiter mit riesigen Summen an Steuergeldern, kritisiert die am Montag von dem Klimaverbund Climate Action Network in Brüssel veröffentlichte Untersuchung.

Die Autoren überprüften die vorläufigen Nationalen Energie- und Klimapläne (NECP) aller 28 EU-Staaten darauf, ob die internationale Zusage eines Abbaus von Subventionen für klimaschädliche Brennstoffe umgesetzt wird. Deutschland gehöre jedoch zu fünf EU-Staaten, die sogar noch neue Fördermaßnahmen für fossile Brennstoffe planten, heißt es in der Studie. Genannt werden Subventionen für die Nutzung von Erdgas bis 2026, etwa im Straßenverkehr.