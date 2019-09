Nordex und SMA Solar – um die Ecke gedacht

Nordex und SMA Solar gehören am Freitag zu den Gewinnern. Wir hatten am Montag mit Blick auf den heutigen Klimagipfel folgende Produkte vorgestellt. Die Papiere sind für Anleger weiterhin aussichtsreich. In den zahlreichen Turbo-Bulls die wir zuletzt auf Nordex vorgestellt hatten, nehmen Sie bitte die Gewinne mit. Unseren Newsletter erhalten Sie über folgenden Link täglich in ihr Postfach. Testen Sie uns: Wir bieten ihnen in dieser Woche im ersten Monat einen Rabatt von 50 Prozent auf die Abo-Gebühr mit dem Code “feingold365“

“…Etwas um die Ecke gedacht kann man sich bei alternativen Energien umsehen. Derzeit drückt die ausstehende Entscheidung um das Klimapaket der Bundesregierung die Stimmung in der Branche. Für Anleger gefällt uns der Discounter HZ1RJF auf SMA Solar mit 20 Prozent p.a. Seitwärtsrendite bei 18 Prozent Discount sowie KA29ZF mit 14 Prozent p.a. Rendite auf Nordex.”