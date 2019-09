Jetzt ist es also da das Verkaufsignal das so gut zu der Jahreszeit passt: bis zum Brückentag nach dem Tag der Deutschen Einheit fällt der Deutsche Aktien Index normalerweise. Und dieses "normalerweise" bezieht sich auf den durchschnittlichen Verlauf des Deutschen Aktien Index in den letzten zehn Jahren.

