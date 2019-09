Unsere Biotech-Perle entwickelt Medikamente, die auf die Haut aufgetragen werden. Das Unternehmen überzeugt mit einer großen einzigartigen Produkt-Pipeline und nimmt eine führende Position im Forschungsbereich bei der Entwicklung von topischen Medikamenten auf CBD-Basis ein. Die Pipeline umfasst Programme zur Behandlung von Hauterkrankungen wie schwerer Akne, Plaque-Psoriasis /Schuppenflechte, Atopische Dermatitis / Neurodermitis sowie der papulopustulösen Rosazea.

So arbeitet unser Unternehmen an einer transdermale Gelformulierung zur Behandlung von schwerer Akne bei Erwachsenen und Teenagern . Akne ist eine Hauterkrankung, die sich in Pickeln, Klumpen und Zysten manifestiert. Die an den häufigsten betroffenen Körperstellen sind das Gesicht, der obere Abschnitt von Brust und Rücken sowie der Nackenbereich. Die bekannteste und häufigste Form der Akne ist die sogenannte Acne vulgaris (gewöhnliche Akne). Zirka 50% bis 95% aller Jugendlichen sind davon betroffen.