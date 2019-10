FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Start in den Oktober hat der Dax am Mittwoch weiter Federn gelassen. In der ersten Handelsstunde verlor der deutsche Leitindex zuletzt 0,97 Prozent auf 12 144,37 Punkte. Auslöser der zurzeit schlechten Stimmung waren enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA, die am Vortag bereits belastet hatten. Es sei offensichtlich, dass der US-chinesische Handelsstreit bereits großen Schaden angerichtet habe, schrieb Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK.

Der MDax , der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, büßte am Mittwoch bislang 0,73 Prozent auf 25 470,69 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,87 Prozent.