NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rally dürften sich die US-Börsen am Mittwoch vor dem US-Zinsentscheid auf ihrem hohen Niveau der vergangenen Tage behaupten. Während dem marktbreiten S&P 500 und dem technologielastigen Nasdaq 100 mit einem positiven Start neue Rekorde gelingen könnten, dürfte der Dow Jones Industrial zumindest die 27 000 Punkte festigen. Das Handelshaus IG taxierte den Leitindex eine Dreiviertelstunde vor dem Start 0,1 Prozent höher auf 27 098 Punkten. Sein Rekord von 27 398 Punkten liegt schon einige Monate zurück.

Neben der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison stehen am Mittwoch diverse Wirtschaftsdaten, vor allem aber der Zinsentscheid der Fed am Abend im Fokus. Dabei wird fest mit der schon dritten Zinssenkung in diesem Jahr gerechnet. Experten blicken gespannt auf Aussagen zum Ausblick und die damit verbundene Frage, ob sich die Währungshüter den Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Lockerung weiterhin beugen werden.