- 58 Meter mit 1,61 g/t Au ab 204 Metern einschließlich 11 Meter mit 2,75 g/t Au ab 208 Metern und 10 Meter mit 3,26 g/t Au ab 228 Metern sowie 4 Meter mit 1,82 g/t Au ab 254 Metern.

- 23,65 Meter mit 1,183 g/t Au ab 299 Metern einschließlich 1 Meter mit 10,5 g/t Au ab 303 Metern und 1 Meter mit 3,72 g/t Au ab 308 Metern.

- 21 Meter mit 0,76 g/t Au ab 335 Metern einschließlich 4 Meter mit 1,48 g/t Au ab 335 Metern und 1 Meter mit 2,02 g/t Au ab 355 Metern.

GRDD034 hat damit die tiefere mit Sulfiden vergesellschaftete Goldvererzung im Kernbereich der Lagerstätte Kebigada bestätigt. Aus einer größeren Tiefe hatte Amani auf Kebigada bislang keine Ergebnisse vorgelegt.

Die Bohrkernproben der zweiten Bohrung der Phase 1 (GRDD035), die bis zu einer Endtiefe von 546,5 Metern abgeteuft wurde, befinden sich bereits in einem Labor in Tansania und Amani rechnet Mitte dieses Monats mit den Resultaten. Sollte auch dieses Bohrloch signifikante Goldvererzung durchteuft haben, könnten zusätzliche Bohrarbeiten (Phase 2) weitere vier Kernbohrungen mit einer Länge von jeweils 500 Metern umfassen, so das Unternehmen.

Amani wartet zudem auf die ersten Analyseergebnisse der Bohrungen in dem Zielgebiet Peteku, das ebenfalls Teil des Giro-Projekts ist und in nur 4 Kilometer Entfernung zu Kebigada liegt. Dort zielt das Unternehmen auf eine oberflächennahe Goldvererzung unterhalb einer regionalen Goldanomalie im Boden ab. Eine erste, rein visuelle Überprüfung des Bohrkleins der vier niedergebrachten Bohrungen hat in jeder Bohrung mehrere Abschnitte mit Alteration und/oder Sulfidvererzung abgegrenzt, was in der Regel ein guter Indikator für die Goldvererzung auf Giro ist.

Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden, wie es mit Amani weitergeht. Sollten die zweite Bohrung auf Kebigada sowie die Bohrungen auf Peteku erfolgreich verlaufen, wäre das ein wichtiger Fortschritt für das Unternehmen.



