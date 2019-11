Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung zu Advanced Micro Devices vom 29.10. mit dem Titel „Platzt der Knoten?“ hat sich Einiges, womöglich sogar Richtungsweisendes getan.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 29.10. hieß es u.a. „[…] Kommen wir auf Advanced Micro Devices zurück und konzentrieren uns an dieser Stelle auf die charttechnische Ausgangslage. In den letzten Monaten bildete sich im Bereich von 34,0 bis 35,0 US-Dollar ein veritables Widerstandscluster aus. Nachdem Mitte August ein weiterer Versuch, dieses Cluster aufzubrechen, scheiterte, drehte der Wert noch einmal nach unten ab, bestätigte aber die eminent wichtige Unterstützung bei 27,5 US-Dollar und damit einhergehend seine 200-Tage-Linie. Der (Doppel)Boden für einen weiteren Aufwärtsimpuls war somit bereitet. Nachdem weitere Widerstände bei 30,0 US-Dollar und 32,0 US-Dollar überwunden werden konnten, ist nun alles für den „showdown“ vorbereitet. Die Aktie ist mit aktuell knapp 33,7 US-Dollar (per Schlusskurs 28.10.) an die zentrale Widerstandszone herangerückt. […]“



Mittlerweile liegen die Zahlen auf dem Tisch. Advanced Micro Devices legte solide Zahlen vor, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig weitgehend im Rahmen der Erwartungen lagen. Mit den soliden Q3-Zahlen im Rücken und einen robusten Ausblick auf Q4 setzte die Aktie ihre eingeleitete Aufwärtsbewegung fort.

Die Aktie ging gestern (04.11.) mit knapp 36,3 US-Dollar aus dem Handel. Damit konnte der Widerstandsbereich um 35,0 US-Dollar ausgehebelt werden. Nun gilt es jedoch, dieses Ausbruchsszenario zu manifestieren. Mit anderen Worten – jeder Tag oberhalb von 35,0 US-Dollar ist ein guter Handelstag; zumindest aus bullischer Sicht.

Idealerweise geht es nun nicht mehr unter die Zone 34 / 35 US-Dollar. Sollte es dennoch darunter gehen, muss die Lage aus unserer Sicht neu bewertet werden. Kommen wir zu den möglichen Bewegungszielen auf der Oberseite. Um nach potentiellen Bewegungszielen Ausschau zu halten, muss man weit in die Vergangenheit zurück. Anfang 2006 bildete die Aktie im Bereich von 40,0 US-Dollar ein markantes Hoch aus; aus unserer Sicht ein mögliches Bewegungsziel.