Die Aussicht auf eine Lösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgte an den Märkten für Erleichterung. In der Folge stiegen die Aktienbörsen.

In der Berichtswoche stand die Entwicklung in Handelskonflikt zwischen den USA und China im Blickpunkt. Die US-Regierung zeigt sich nach Medienberichten zuversichtlich, dass ein Handelsabkommen (Phase-Eins-Abkommen) mit den Chinesen erzielt werden kann. Dabei soll ein schrittweiser Abbau der bislang beschlossenen Zölle erfolgen. Auch von Seiten des chinesischen Handelsministeriums kamen zuletzt optimistische Töne, die Fortschritte in den Verhandlungen signalisieren. Auch beim Thema US-Zölle auf europäische Automobile scheint es Bewegung zu geben. Marktkreisen zufolge scheint Brüssel überzeugt, dass die USA auch auf Zölle für europäische Automobile verzichten werden.

Konjunkturdaten sprechen derzeit für Bodenbildung

In der abgelaufenen Handelswoche wurde mit der deutschen Industrieproduktion ein wichtiger Datenpunkt veröffentlicht. Diese fiel im September um 0,6 Prozent (gegenüber dem Vormonat). Somit ergab sich für das 3. Quartal ein Minus von 1,1, Prozent. Die Dynamik des Rückgangs fiel aber geringer aus als in der Vorperiode, was am Markt als positiv erachtet wird. Insgesamt gesehen lässt die Dynamik der rückläufigen Wirtschaftsdaten nach, es zeichnet sich derzeit eine vorsichtige Bodenbildung ab. Von einer konjunkturellen Trendwende sind wir aber noch weit entfernt.



Aktien: Märkte legen deutlich zu

DAX überspringt die 13.000er Marke

An den Aktienbörsen feierten die Anleger die Fortschritte im Handelskonflikt. Es kam zu merklichen Zugewinnen. Der MSCI World legte in der Berichtswoche um weitere 0,6 Prozent hinzu. Der EURO STOXX 50-Index gewann 2,1 Prozent hinzu. Der marktbreite europäische STOXX Europe 600-Index verzeichnete ein Plus von 1,5 Prozent. Auf Sektorenebene waren der Autosektor (plus 4,2 Prozent), Banken (plus 3,7 Prozent) sowie die Grundstoffe (plus 3,3 Prozent) die Gewinner. Klar abgeschlagen zeigten sich die defensiven Versorger, die auf Branchenebene mit 1,8 Prozent im Minus lagen.