Trotz der steigenden Aktienmärkte ist der Ölpreis gestern aus seiner leicht aufgwärtsgerichteten Seitwärtszone nach unten ausgebrochen, nachdem Russland sich weigert, im Winter die Produktion zu kürzen. Aber der Ölpreis ist eben übergeordnet ein Indikator für den Zustand der Weltwirtschaft - der Abverkauf dürfte daher ein wichtiges Signal auch an die Aktienmärkte sein, die bekanntlich davon ausgehen, dass die globale Konjunktur sich deutlich erholt und dazu bald ein Deal zwischen den USA und China bevor steht. Aber dieser Deal wird immer unwahrscheinlicher, nachdem der US-Senat einstimmig einen Gesetzesentwurf zur Unterstützung der Demonstraten in Hongkong verabschiedet hat. Peking reagiert empört und bestellt den US-Botschafter in Hongkong ein - all das schmälert die Wahrscheinlichkeit einer (von den Märkten schon zigfach eingepreisten) baldigen Lösung im Handelskrieg..

Das Video "Ölpreis: Abverkauf Signal für Aktienmärkte?" sehen Sie hier..