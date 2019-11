Palladium-ETF lädt zum Gap-Trading ein!

Da sowohl Aktien als auch Gold und Silber schon schöne Rallyes hinter sich haben, lohnt es sich, sich auf weniger ausgetretenen Pfaden zu bewegen.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Mit einem Plus von 32,6 Prozenthat der Palladium-ETF einen soliden Zuwachs hingelegt. Nach einer deutlichen Konsolidierung in den beiden letzten Wochen kam es gestern zu einem deutlichen Gap nach oben, so dass der Kurs wieder oberhalb des 20er-EMA notiert.

Chart vom 19.11.2019 Kurs: 166,50 USD Meinung:

Meine Expertenmeinung zu PALL: Palladium unterliegt aufgrund der längerfristig angelegten Explorationstätigkeiten einem eigenen Rhythmus, unabhängig von den Aktienmärkten und auch denen der anderen Edelmetalle. Die wenigen Lagerstätten befinden sich in den USA, Kanada, Südafrika und in Russland. Da sowohl Aktien als auch Gold und Silber schon schöne Rallyes hinter sich haben, lohnt es sich, sich auf weniger ausgetretenen Pfaden zu bewegen.

Mögliches Setup: Das Gap ist grundsätzlich als bullisches Signal zu werten, ein Pullback eventuell gefolgt von einer mehrtägigen Seitwärtsbewegung wäre ideal. Der Trigger zum Einstieg könnte bei 166,50 USD, der Stopp Loss bei 164,90 USD gesetzt werden.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in PALL.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/palladium-etf-laedt-zum-gap-trading-ein/

Analyse erstellt im Auftrag von