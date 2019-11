Die Übernahme kanadischer Bergbau-Assets durch australische Gesellschaften geht weiter: Evolution Mining (WKN A1JNWA) teilte am heutigen Dienstag mit, dass man für 375 Mio. Dollar in bar den Red Lake-Komplex von Newmont Goldcorp (WKN 853823) übernimmt!

Nach Ansicht von Evolutions Executive Chairman Jake Klein handelt es sich bei Red Lake um ein unterkapitalisiertes Asset, dass durch gezielte Investitionen in Entwicklung und Exploration zu einem der Eckpfeiler im Portfolio des Unternehmens werden könne.

Newmont erklärte wiederum, dass der Verkauf Teil der Strategie sei, sich auf die wichtigsten Assets im Projektportfolio des Konzerns zu konzentrieren. Newmont und Konkurrent Barrick Gold (WKN 870450) hatten vor einiger Zeit erklärt, sich auf ihre produktivsten Minen konzentrieren zu wollen, worauf weltweit mit dem Verkauf bestimmter Minen gerechnet wurde.

Diese Erwartungen wurden Realität, als unter anderem Saracen Mineral Holdings (WKN A0MN37) erst diesen Monat Barricks 50%ige Beteiligung an der Goldmine Super Pit übernahm (wir berichteten).

Evolution hat sich zudem bereit erklärt, in den ersten drei Jahren nach Abschluss des Deals 100 Mio. Dollar in die bestehenden Betriebe zu investieren und weitere 50 Mio. Dollar in die Exploration auf Red Lake zu stecken. Wie die australische Gesellschaft mitteilte, wird man die Übernahme durch die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 600 Mio. AUD finanzieren.

