Zeit, in diesem Markt nachtragend zu sein, ist nicht. Politisch getrieben sind des Marktes Beine derzeit kürzer denn je – was gestern noch galt, ist morgen schon wieder kalter Kaffee. Der so genannte „Turnaround-Tuesday“ hat seinem Namen heute alle Ehre gemacht. Der Deutsche Aktienindex hat die 13.041 Punkte zurückerobert und eine akute Trendwendegefahr damit vorerst abgewendet.

Dabei sind es sind immer noch die gleichen alten Argumente, die angesichts der unveränderten Situation im Handelsstreit zwischen den USA und China immer wieder von vorne durchgekaut werden. Mal schlägt sich die Börse auf die eine, mal auf die andere Seite. Was bleibt, ist der Mangel an Konkretem.



Was sich in den vergangenen Monaten dagegen verändert hat, sind die geldpolitischen Rahmenbedingungen, die stützend wirken und die Kurse durch das Dickicht politischer Unwägbarkeiten tragen. Von der erhöhten Position der geldpolitischen Podeste aus gesehen lässt sich das chaotische Gewusel der beteiligten Parteien leichter ertragen, auch wenn man aus selbigem nicht wirklich schlau wird.



Eines aber ist in den vergangenen Tagen deutlich geworden: Wirklich gute Fortschritte, wie sie den Anlegern wochenlang verkauft wurden, haben China und die USA im Handelsstreit nicht machen können. Das Misstrauen ist auf beiden Seiten so hoch wie eh und je. Elf Tage verbleiben noch, um neue Strafzölle zu verhindern und auch zu vermeiden, dass China – wie heute bereits vorsorglich angedroht – Vergeltungszölle installiert.