Zwei Aspekte bestimmen den zukünftigen Erfolg der Münchener Rückversicherung maßgeblich. Einerseits sorgt der Rückkauf von Aktien für einen steigenden Anteil, den jeder Anteilseigner am Konzern hält, andererseits ist die fortschreitende Digitalisierung notwendig, um flexibler zu werden. So verursachen neue digitale Wettbewerber bis hin zu den US-Technologiekonzernen Druck auf die Branche und treiben das Management dazu, Startups zuzukaufen und innovative Finanzprodukte anzubieten. Bezüglich Rückkauf hat die Münchener Rück von 2014 bis 2018 die Anzahl der frei verfügbaren Aktien von rund 173 Millionen Anteilsscheinen auf nur noch 149 Millionen Aktien verringert. So konnte der Anteil für jeden Aktionär in dieser Zeitspanne um ca. 16 % gesteigert werden.

Der Aktienkurs der Münchener Rück hat seit September 2019 in einer Aufwärtssequenz 25 % zugelegt und notiert nur knapp unter dem all time high vom vergangenem Montag. Rein technisch scheint der Trend intakt und verspricht einen Vorteil auf der Long-Seite. Auch die Analysten von Barclays sehen das Paper bei 270 Euro, was einer Steigerung von rund 5% entspricht. Wird allerdings die Unterstützung bei 255 Euro durchbrochen, besteht Rückschlagspotential bis 245 Euro. Auf den Betrachtungszeitraum von 5 Jahren liefert die Analyse ein geteiltes Bild. So konnte das Papier in der überwiegenden Zeitspanne den Dax nicht schlagen. Erst Ende Oktober 2018 konnte sich der Kurs signifikant von der Benchmark absetzen. Die Frage drängt sich auf, ob ein Kursanstieg in dieser Geschwindigkeit beibehalten werden kann. Die Antwort ist nein. Im Betrachtungszeitraum von 3 Wochen ist ein Kursrückgang plausibler.

Münchener Rück (Tageschart in Euro) Tendenz: