Corvus Gold setzt Serie an erfolgreichen Bohrungen fort!

Corvus Gold (1,89 CAD 1,33 Euro; CA2210131058) könnte auf ein weiteres Gold-Vorkommen unter seiner Mother Lode-Ressource gestoßen sein, hatten wir vor einigen Wochen berichtet. Nun geht es mit den guten Nachrichten aus Nevada weiter. Denn Corvus hat im Rahmen seines bis Mitte 2020 laufenden Phase IV-Bohrprogramms erneut gute Ergebnisse vermeldet. Diesmal hatte man zwei Drills südwestlich der bestehenden Ressource niedergebracht. Beide Bohrlöcher lieferten gute Resultate. Bohrloch ML19-119 durchschnitt dabei 1,50 g/t Gold über eine Länge von 50,3 Metern in einer erst neuerlich identifizierten Mineralisierungszone (zu den kompletten Ergebnissen). Die Corvus-Geologen glauben, dass sich die Mineralisierung in diesem Gebiet fortsetzt und offen ist: Nicht nur in alle Richtungen, sondern auch in die Tiefe hin.

Neue Ressource und PEA

Diese Bohrungen erweitert das Potenzial zur Vergrößerung der Ressource. Eine neue Ressourcenschätzung wird das Unternehmen aber vor Abschluss des laufenden Bohrprogramms vorlegen. Diese wird dann weitere Ergebnisse über 35.000 Bohrmeter umfassen. Für Mother Lode und das benachbarte North Bullfrog-Projekt verfügt Corvus bereits über eine Ressourcenschätzung mit zusammen rund 3,6 Mio. Unzen Gold. Im kommenden Jahr will man auch für beide Projekte zwei getrennte Wirtschaftslichkeitsrechnungen, sogenannte Preliminary Economic Assessments (PEA), vorlegen. Das Management plant zunächst mit einem Produktionsstart auf North Bullfrog, um dann aus dem Cashflow den Tagebau auf Mother Lode zu finanzieren.

Aktieninfo Corvus Gold Inc.

ISIN: CA2210131058

Börsenkürzel (TSX-V): KOR

Aktienkurs: 1,89 CAD | 1,33 Euro

Börsenwert: 250,5 Mio. CAD

Anzahl Stücke: 123.962.845

Optionen: 8,6 Mio. (keine Warrants)

Voll verwässert: 132.562.845

Top-Anteilseigner vor Kapitalerhöhung: AngloGold Ashanti (19,9%), Tocqueville Asset Management (19,5%), Van Eck Global (6,8%), Ruffer LLP (1,5%)

Mehr Informationen zu Corvus Gold sowie die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter http://www.corvusgold.com/.

