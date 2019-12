In Deutschland zeichnet sich dank positiver Impulse aus dem Konsum keine Rezession ab. Es handelt sich jedoch allenfalls um eine Stabilisierung, nicht um eine nachhaltige Besserung.

In Deutschland zeichnet sich dank positiver Impulse aus dem Konsum keine Rezession ab. Es handelt sich jedoch allenfalls um eine Stabilisierung, nicht um eine nachhaltige Besserung. In den USA ist die Zinsstrukturkurve nicht mehr invers, aber die US-Konjunktur verliert an Dynamik. Wie geht es in beiden Regionen konjunkturell weiter?

Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im Vorquartal (-0,2 Prozent) legte das Wachstum in Deutschland im dritten Quartal mit 0,1 Prozent wieder leicht zu. Deutschland ist damit einer Rezession entgangen. Das positive Vorzeichen kam für die Ökonomen überraschend. Sie hatten mehrheitlich mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent und somit einer technischen Rezession gerechnet. Diese läge vor, wenn die Wirtschaftskraft zwei Quartale in Folge schrumpft. Ist damit der konjunkturelle Abwärtstrend hierzulande zu Ende?

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel "Keine Rezession in Deutschland".





Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten von Union Investment.