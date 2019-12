Die Goldgesellschaften müssen nicht nur zurückgehende Ressourcen ersetzen, es hat sich dieses Jahr auch gezeigt, insbesondere am Nevada-Joint Venture von Barrick Gold und Newmont Goldcorp, dass solche Zusammenschlüsse wirtschaftlich sinnvoll sein können. Was laut CRU den Weg für weitere Deals ebenen dürfte. Die Experten sind der Ansicht, dass nun eine echte Phase der Konsolidierung unter den Goldgesellschaften beginnen dürfte.

Ein weiterer Faktor, der es den Unternehmen leichter macht, solche Transaktionen abzuschließen, sei der höhere Goldpreis, der 2019 um rund 15% gestiegen ist, so CRU.

Fundamentale Entwicklung wird Gold die nächsten Jahre stützen

CRU sieht keinen schnellen, weiteren Anstieg des Goldpreises, geht aber davon aus, dass die fundamentale Entwicklung Gold das kommende Jahr über stützen wird. Ein neues Zeitalter mit weniger Angebot und starker Nachfrage stehe bevor und das werde den Goldpreis und den Bergbausektor in den nächsten Jahren stützen.

Die Marktbedingungen und der Goldpreis seien also positiv für weitere Fusions- und Akquisitionsaktivitäten im kommenden Jahr, es hänge aber viel davon ab, dass die Unternehmen für ihre Aktionären tatsächlich auch weitere Werte schaffen. Schließlich hätten die meisten Minenfirmen es gerade erst geschafft, den Schaden gutzumachen, den die teuren Fehlentscheidungen vor einigen Jahren in ihren Bilanzen anrichteten.

Entscheidend sei es deshalb in den nächsten 12 Monaten für die Goldgesellschaften, Kosteneinsparungen liefern und die Werte in geplanten Deals aufzeigen zu können. Gelinge das nicht, könnten die Anleger auch einfach Gold kaufen, so CRU.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Euro Manganese Inc. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Euro Manganese Inc.) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Euro Manganese Inc. entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Euro Manganese Inc. profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.