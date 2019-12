Der DAX bildet ein langjähriges EDT, dass sich vermutlich immer noch - je nach Zählweise der Wellenebene - in seiner schwarzen bzw. lila 1 befindet. Im April 2015 wurde bei 12404 ein Zigzag als lila bzw. blaue Y beendet. Es läuft die sehr bullische lila bzw. blaue X2. Die Bildung einer violetten Eindämmungslinie durch das bisherige Allzeithoch 13600 zeigt ein fehlendes Hoch durch die lila bzw. blaue Z an. Dieses Hoch bildet den Abschluss der schwarzen bzw. lila 1 (Here is the sky …).

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt im Rahmen der lila bzw. blauen X2 eine sehr bullische Aufwärtskorrektur, die in Kürze wohl ein neues Allzeithoch erreichen wird.Die lila bzw. blaue X2 befindet sich nach der orangenen A/W=8695 (grüne A=9300, grüne B=11431, grüne C=8695) immer noch in der als Doppelflat (grüne W=13600, grüne X=10115 in der Weihnachtsindikation 2018, grüne Y bisher 13456) verlaufenden überschiessenden orangenen B/X (bisher 13600) mit Maximalziel 14696 (blaue Fibos).Der Zielbereich der anschliessenden orangene C/Y liegt zwischen dem 23er Mindestziel der lila bzw. blauen X2 bei 10648 (violette Fibos) und der hellgrünen 0-b-Linie aus dem Big Picture (derzeit bei 950x).Nach der bullischen lila bzw. blauen X2 sollte eine starke lila bzw. blaue Z zu einem neuen Allzeithoch – idealerweise deutlich oberhalb der violetten Eindämmungslinie – führen.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der lila bzw. blauen X2 mit 23er Mindestziel 10648. Es läuft seit dem Tief 10115 in der Weihnachtsindikation 2018 die grüne Y der orangenen B/X und steht kurz vor ihrem Zielbereich zwischen 13600 und 14696.In der Hauptvariante (blauer Pfad) befindet sich die grüne Y bereits in der lila C. Diese zeigt bereits ein Abschlussmuster in Form eines EDTs (rote I bisher 13456 mit blauer w=12495, blauer x=11823 in der L&S-Feiertagsindikation am 3.10. sowie blauer y bisher 13456. Die blaue y kann mit orangener a=13375, orangener b=12883 und laufender orangener c (bisher 13456; hellgrüne i=13456, hellgrüne ii bisher 13138, eventuell gestartete hellgrüne iii bisher 13319/Mindestziel 13554, 100er Ziel 13711, 161er Ziel 14065 – hellblaue Fibos) mit 61er Mindestziel 13842 (lila Fibos) gezählt werden. Der Zielbereich der anschliessenden roten II liegt derzeit zwischen 12939 und 12101 (graue Fibos), wobei die rote II die untere graue Eindämmungslinie (derzeit bei 1273x) brechen sollte. Die rote III/V wird die lila C/orangene B/X oberhalb der roten I beenden.