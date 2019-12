Ende gut, alles gut? Weite Teile des laufenden Jahres wurden vom Brexit-Drama und vom Handelsstreit geprägt.

Ende gut, alles gut? Weite Teile des laufenden Jahres wurden vom Brexit-Drama und vom Handelsstreit geprägt. Den Höhepunkt in dieser Hinsicht stellten die Augustwochen dar. Damals drohte Donald Trump, alle chinesischen Importe mit Zöllen zu belegen. Gleichzeitig schickte Boris Johnson das britische Unterhaus in den Zwangsurlaub, was als Vorbereitung für einen No-Deal-Brexit galt. Beides löste eine Flucht in die sicheren Häfen aus und bescherte dem DAX am 15. August ein 6-Monats-Tief.

Zum Jahresende überwiegen nunmehr aber die versöhnlichen Botschaften. Der britische Premier handelte mit der EU doch noch einen Austrittsvertrag aus, den er nach seinem Wahlsieg vom 12. Dezember bequem umsetzen kann. Mit 365 Sitzen erzielten die Tories so viele Mandate wie letztmals unter Magaret Thatcher. Mithin ist Weg für einen geordneten Austritt am 31. Januar geebnet, womit der erste Teil des Brexit-Dramas einer Lösung zustrebt.