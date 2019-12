Der Dax ist aktuell drauf und dran, das Jahr 2019 versöhnlich zu beenden. Ob es noch einmal für frische Jahreshochs jenseits der 13.500 Punkte reichen wird, bleibt abzuwarten, ist aber nicht vollständig aufgeschlossen.

Der Dax wird das Jahr 2019 aller Voraussicht nach mit einem sehr komfortablen Plus beenden. Notierte der Index zum Jahreswechsel noch bei knapp 10.500 Punkten, so ringt er aktuell mit dem Bereich um 13.300 Punkten. Ein starker Start in das Jahr gab im Januar 2019 die Richtung vor. Aller Unkenrufe zum Trotz legte der Index eine beeindruckende Aufwärtsbewegung im zu Ende gehenden Jahr hin. Zwischenzeitlich gab es zwar den einen oder anderen größeren Rücksetzer zu überstehen, doch aus der Bahn wurde der Index dadurch nicht geworfen.

Obwohl das eine oder andere Problemthema an Schrecken verloren zu haben scheint, sollte man nicht den Fehler machen und die starke Entwicklung im Jahr 2019 ins Jahr 2020 fortschreiben. Ein Großteil der positiven Entwicklungen ist bereits eingepreist. Das nächste Jahr wird Investoren und Anleger zudem vor ganz andere Herausforderungen stellen, von denen sich wohl etliche erst im Laufe der Zeit herauskristallisieren werden. Insofern gilt weiterhin „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste“.

Bei aller sich gebietenden Zurückhaltung muss natürlich gleichzeitig angemerkt werden, dass sich der Dax mit der Kursentwicklung in den letzten Wochen in eine sehr komfortable charttechnische Ausgangslage manövriert hat. Das sah Ende 2018 noch ganz anders aus.

Womöglich wird wieder die Entwicklung in den ersten Wochen des neuen Jahres richtungsweisend für das Gesamtjahr. Die ersten Zahlen für das vierte Quartal 2019 werden im Januar eintrudeln. Die Unternehmen werden ggf. frische Jahresprognosen abgeben und so für die ersten relevanten Impulse sorgen.

Aus charttechnischer Sicht fehlt dem Index eigentlich nur noch das i-Tüpfelchen. Bislang vermochte er es nicht, den Widerstandsbereich um 13.500 Punkte und damit das Doppeltop von Ende 2017 / Anfang 2018 erfolgreich zu überspringen. Die Zeit, dieses Unterfangen noch in 2019 anzugehen, wird knapp, doch unmöglich ist es nicht, schließlich befindet sich der Dax „nur“ einen Katzensprung weit entfernt. Die relevanten Marken auf der Unterseite lauten zunächst 13.300 Punkte und 13.160 Punkte. Idealerweise spielen sich Rücksetzer weiterhin oberhalb von 12.850 Punkten ab. Die zentrale Unterstützung sehen wir weiterhin bei 12.650 / 12.500 Punkten.

Kurzum: Die Voraussetzungen für einen robusten Start ins neue Jahr sind gegeben. Ob der Dax diese nutzen wird, muss sich erst noch zeigen…