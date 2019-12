Die Tech-Werte präsentieren sich im Allgemeinen aktuell in einer überaus starken Verfassung, aber die Aktien von Advanced Micro Devices legt noch ein ganz besonderes Momentum an den Tag. Mit enormer Durchschlagskraft marschierte die Aktie von Hoch zu Hoch und pulverisierte hierbei zuletzt eminent wichtige Widerstände, u.a. den bei 42,0 US-Dollar…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 17.12. hieß es unter anderem. „[…] Anfang Dezember erlitt die Aktie den eingangs bereits thematisierten kleinen Schwächeanfall. Nach dem erfolglosen Versuch, die 42,0 US-Dollar zu knacken, drehte die Aktie zunächst nach unten ab, testete hierbei aber erfolgreich aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone 37 / 35 US-Dollar. Der Wert nutzte die Unterstützung sozusagen als Sprungbrett. Zuletzt schwang sich die Aktie wieder in Richtung 42,0 US-Dollar auf. Aktuell ist sogar das Bemühen des Wertes zu beobachten, diese Marke hinter sich zu lassen. Sollte es der Aktie nun kurzfristig gelingen, sich von den 42,0 US-Dollar entscheidend zu lösen, könnte über kurz oder lang das Hoch aus dem Jahr 2000 bei 48,5 US-Dollar aktuell werden. Aufgrund des exponierten Kursniveaus ist allerdings mit Rücksetzern zu rechnen. Solange sich diese oberhalb von 37 / 35 US-Dollar abspielen, ist aus bullischer Sicht alles im grünen Bereich. Wir haben die aktuelle Konstellation in einem 20-Jahres-Chart auf Monatsbasis dargestellt.“

Wir haben den 20-Jahres-Chart auf Monatsbasis noch einmal aktualisiert.

Zuletzt löste sich die Aktie von den 42,0 US-Dollar und strebt seitdem unwiderstehlich gen Norden. Mit dem Bereich um 48,0 US-Dollar stellt sich nun allerding ein veritabler Widerstandsbereich in den Weg. Hier liegen die markanten Hochs aus dem Jahr 2000. Ein Ausbruch über diese Zone (und im Idealfall gleich über die psychologisch relevanten 50,0 US-Dollar) würde einer Weichenstellung gleichkommen. Die aktuelle Bewegungsdynamik und die starke Vorstellung der Aktie nähren die Hoffnung auf einen baldigen Test. Dennoch müssen wir trotz optimistischer Grundeinstellung wieder das überkaufte Stadium der Bewegung und das exponierte Kursniveau anführen, um auf die Gefahren von etwaigen Gewinnmitnahmen aufmerksam zu machen. Im besten Fall spielen sich diese nun oberhalb von 42,0 US-Dollar ab, auch ein Test der 37 / 35 US-Dollar wäre noch zu tolerieren.