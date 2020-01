Mit dem 2019er KGV von 102 ist einiges an erwartetem Wachstum von den Marktteilnehmern bereits vorweggenommen und macht den Kurs anfällig für starke Korrekturen. So ließen Zweifel an der Entwicklung des globalen Marktanteils von Varta den Kurs innerhalb von 5 Handelstagen um 38 % fallen und führten zu einem beträchtlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die hohe Volatilität und die Erwartung eines eher seitwärts gerichteten Kursverlaufs machen Discount-Zertifikate zum Instrument der Wahl.

Die hohe Volatilität verbilligt im Gegenzug die Preise der Discount-Zertifikate auf Varta. Die Annahme einer tendenziellen Beruhigung am Markt ließe in weiterer Folge eine relative Aufwertung der Zertifikate erwarten und der Investor könnte somit eine Seitwärts-Rendite generieren.

Das ausgewählte Discount-Zertifikat (CAP 90 Euro) mit der WKN MC5T1D weist eine Laufzeit bis zum 18.09.2020 auf. Die maximale Seitwärts-Rendite liegt bei 17,54 %, was pro Jahr eine Rendite von 27,60 % entspricht. Der Discount auf die Aktie, welchen das Zertifikat bietet, beträgt beachtliche 17,93 %. Ein Verlust entsteht somit erst dann, wenn die Aktie von Varta am 18.09.2020 unterhalb des Einstiegskurses des Zertifikats (aktuell: 76,57 Euro) schließt. Sollte die Aktie wider Erwarten den Seitwärts-Trend nachhaltig unterschreiten, ist ein vorzeitiger Verkauf des Zertifikats ratsam.

Varta (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: MC5T1D Typ: Discount-Call akt. Kurs: 76,10 – 76,30 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 90,00 Euro Basiswert: Varta Cap: 90,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 92,80 Euro Laufzeit: 18.09.2020 Kursziel: 90,00 Euro Kurschance: + 17,54 % (27,60 % p.a.) Quelle: Morgan Stanley

