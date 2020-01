Hop oder Top

Für ein mustergültiges Kaufsignal muss mindestens das Niveau von 20,40 Euro per Tagesschlusskurs überwunden werden, nur hierdurch ließe sich weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an den 50-Tage-Durchschnitt bei 21,27 Euro freisetzen, darüber könnte das Papier der RIB Software an die nächste Hürde bei 22,26 Euro und vielleicht sogar 23,10 Euro zulegen. Für dieses kurzfristige Investment können Anleger beispielsweise auf das mit einem Hebel von 8,0 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA3ANS zurückgreifen. Eine Verlustbegrenzung sollte aber noch unterhalb der runden Kursmarke von 19,00 Euro angesetzt werden, da nach derartigen Ausbrüchen häufig Rückläufer auftreten. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb der markanten Unterstützung von 16,50 Euro dürfte hingegen weitere Abgabebereitschaft wecken, diese könnte sich sogar in den Bereich von 15,00 oder sogar 14,23 Euro erstrecken.