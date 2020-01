Diese 3 Biotech-Aktien explodieren wegen dem Coronavirus

Der Markt könnte das Hoch bereits gesehen haben

Hat der Markt das Hoch gesehen?

Bereits im Dezember haben wir uns erwartet, dass die Wall Street ihre Rallye bis etwa Ende Januar weiter fortsetzen könnte. Nun sind wir an unserem Ziel angekommen und haben bereits im Laufe der vorigen Woche den Großteil unserer Gewinne ins Trockene gebracht. Die Cash Quote wurde deutlich erhöht und wir haben die Assets in den defensiven Titeln deutlich erhöht. Im heutigen Video besprechen wir zudem 3 überaus interessante Biotechaktien, welche wir aufgrund der Corona-Hysterie mit auf der Beobachtungsliste führen.

Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie täglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.