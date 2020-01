Seit 2009 weist das Wertpapier des kanadischen Energiekonzerns TransCanada Energie (TC Energy) einen intakten Abwärtstrend auf, der bis in das Jahr 2014 auf ein Verlaufshoch von 58,40 US-Dollar aufwärts geführt hatte. Nach einigen Ausreißern und Bestätigung des langfristigen Trendkanals fand das Papier wieder in die Spur und konnte Ende letzten Jahres über die Hochs aus 2017 bei 51,85 US-Dollar ausbrechen. Damit wurde aus technischer Sicht ein Folgekaufsignal zurück an die Rekordstände aus 2014 aktiviert, über entsprechend gehebelte Instrumente kann sogar noch ein kurzfristiges Investment in Betracht gezogen werden. Bestehende Long-Positionen sollten nun aber sehr viel enger abgesichert werden.