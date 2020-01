DAX und Wirecard – die fiesen Trades…

Liebe Leser, an volatilen Tagen muss man sich im Markt mit Positionsgrößen bewegen, auch und gerade beim DAX oder in einer Wirecard. Denn Rückläufe sind oft zu sehen, man braucht Nerven und Geduld. Hinzu kommt – Turnaround Tuesday. Keine Floskel, sondern der passiert wirklich oft. WKN GB78GP haben wir empfohlen bei DAX 13.185. Denn der DAX wirkte erstmal nach unten erschöpft bei den kurzfristigen Sentiments, die uns vorliegen und mit denen wir arbeiten. Bei 13.250 etwa 2 Stunden später geht mann dann aber aus einem solch riskanten Papier auch mit plus 50 raus. Wir hatten gesagt – halten bis 13.250. Das genügt. Nadelstiche setzen sind Gebot an solchen Tagen. Und bei Wirecard? Da munkelt der Markt, dass diese Woche was “passieren sollte”… Es gibt dazu eine Grafik und Hintergründe, die wir im Börsenbrief am Mittwoch mal erläutern. Nun erstmal schönen Dienstag – Euer TEAM FR