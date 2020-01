Aus fundamentaler Sicht läuft es bei dem kalifornischen Unternehmen, Beyond Meat konnte eine Kooperation mit McDonald's eingehen und testet in ausgewählten Filialen in Kanada seine Fleischersatzprodukte. Zudem hat die Firma im dritten Quartal 2019 zum ersten Mal einen Gewinn erzielt, die Konkurrenz schläft allerdings nicht. Jüngst hob das Management sogar seine Umsatzaussichten für das Gesamtjahr 2019 an, Investoren honorierten dies mit einem merklichen Kursaufschwung.

Seit Jahresanfang konnte Beyond Meat von knapp unter 80,00 US-Dollar auf ein vorläufiges Verlaufshoch von 135,23 US-Dollar zulegen. An der Hürde von grob 140,00 US-Dollar kam das Wertpapier allerdings noch nicht vorbei, konsolidiert jedoch in einem symmetrischen Dreieck (Wimpel) grob seitwärts aus. Solche Formationen werden jedoch häufig in Trendrichtung aufgelöst, hier sollten Investoren in kommenden Tagen einen genauen Blick drauf werfen!