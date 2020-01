SCOTTIE RESOURCES (TSX-V: SCOT / WKN: A2PBVN) aus Kanada überlässt bei der Goldexploration nichts dem Zufall und hat sich in einem der weltweit bekanntesten Goldgebiete eine große Anzahl an Claims gesichert. Obwohl sich seit 2005 die Ausgaben um neue Vorkommen zu entdecken von 2,5 Milliarden $ auf 5 Milliarden USD verdoppelt haben und seit dem Jahr 2002 sogar ver-5-facht, sind die Entdeckungen weiter rückläufig. Mangels neuer Entdeckungen sind die großen Goldproduzenten gezwungen junge Produzenten und Explorer zu übernehmen um ihre Produktion zumindest aufrechterhalten zu können. Die wenigen Junior-Explorer welche ein wirtschaftliches Goldvorkommen entdecken, wecken bei den großen Goldproduzenten Begehrlichkeiten und hohe Übernahmepreise sind die Folge. Die Rolle der Juniors in der Angebotskette hat angesichts der schwindenden Reserven der großen Produzenten an Bedeutung gewonnen. Die jüngsten Bohrerfolge haben vor kurzem sogar Rohstofflegende Eric Sprott dazu bewogen hier im großen Stil einzusteigen. Doch nun der Reihe nach. Gold findet man wie bereits erwähnt oft dort, wo früher bereits Funde erzielt wurden. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass sich SCOTTIE REESOURCES (TSX-V: SCOT / WKN: A2PBVN) in den vergangenen Jahren Gold Claims im aussichtsreichen Golden Triangle von British Columbia in Kanada gesichert, und seine Landposition dort ausgebaut hat. Kurze Geschichte zum Golden Triangle Bislang wurden in dieser geschichtsträchtigen Region rund 130 Mio. oz Gold, 800 Mio. oz Silber und 40 Mrd. Pfund Kupfer produziert. Während des 19. Jahrhunderts gab es in dieser Region dreimal einen regelrechten Goldrausch. Der erste führt ins Jahr 1861 zurück und ist als "Stikine Gold Rush" bekannt. Über Tausend Geologen und Goldgräber strömten in die Region als Buck Choquette sog. Waschgold (Placer Gold) am Zusammenfluss des Stikine und Anuk Flusses fand. Der Cassiar und Atlin Gold Rush waren die nächsten.

Die Branchen der Gold-Exploration und -produktion sind kein Ponyhof. Seit Jahren werden immer weniger große Lagerstätten in Höhe von 3 bis 5 Mio. Unzen Gold entdeckt was dazu führt, dass große Produzenten die kleinen Explorationsfirmen aufkaufen müssen um ihre Produktion zumindest einigermaßen aufrecht erhalten zu können. Um neue Goldvorkommen zu entdecken hat es sich in den letzten Jahrzehnten bewährt dort nach Gold zu explorieren, wo früher bereits produziert wurde und die Minen nur aufgrund von niedrigen Rohstoffpreisen die Produktion einstellen mussten. Oftmals sind diese historischen Minen – egal ob Tagebau oder Untertagebergbau - noch nicht vollständig ausgebeutet, und deshalb bei heutigen höheren Rohstoffpreisen wieder rentabel. Teile der Infrastruktur sind meist noch brauchbar, was sich positiv auf die Kosten auswirkt.

Quelle: Scottie Resources



Die erste Goldmine namens Premier Gold, ging erst im Jahr 1918 in Produktion, aber erst in den 1990ern wurde die Region durch Eskay Creek und Snip Mines auf den Namen Golden Triangle getauft.



Zwischen 1991 und 1999 produzierte die Snip Mine 1,1 Mio. Unzen Gold mit einem wahnsinnig hohen Goldgehalt von 27,5 g/t Gold. Die Eskay Creek Mine wurde im Jahr 1998 von Junior Explorern (Stikine Resources und Calpine Resources) entdeckt. Sie wurde mit einem Goldgehalt von 49 g/t Gold zur hochgradigsten Goldmine Kanadas und zum fünftgrößten Silberproduzenten weltweit. Insgesamt wurden auf Eskay Creek 3 Mio. oz Gold und 160 Mio. oz Silber produziert.



EINSTIEG VON ERIC SPROTT



Wie in der Pressemeldung (Link) ,vom 10. Januar bekannt wurde, erwarb Eric Sprott im Rahmen einer Privatplatzierung 10 Mio. Aktien zum Preis von 0,20 CAD je Aktie. Damit nimmt das Unternehmen frisches Kapital in Höhe von 2 Mio. CAD (kanadische Dollar) ein, und Mr. Sprott hält nun 11,5% am gesamten Unternehmen. Mit den neu dazu gewonnenen Cashreserven soll die Exploration auf den Projekten im Golden Triangle vorangetrieben werden.



Ziel dürfte nach einigen weiteren Bohrungen eine Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 sein.



DIE PROJEKTE VON SCOTTIE RESOURCES

Quelle: Scottie Resources



SCOTTIE GOLDMINE (historisch)

Das Unternehmen hält 100% an der historischen Goldmine "Scottie", die sich zentral gelegen im Golden Triangle in British Columbia befindet. Sie liegt 20 km nördlich der Premier Goldmine und 27 km südlich der Brucejack Mine.

Bei Bohrungen im letzten Jahr wurden hier beispielsweise 73,32 g/t Gold auf 4,28m, sowie 7,27 g/t Gold über 25,02m erbohrt.



Quelle: Scottie Resources



Von 1981 bis 1985 war diese Mine in Betrieb und förderte in dieser Zeit 95.426 Unzen Gold mit einem durchschnittlich extrem hohen Goldgehalt von 16,2 g/t Gold. Aufgrund des damals sehr niedrigen Goldpreises von rund 300 USD/oz in Verbindung mit hohen Zinssätzen wurde die Mine jedoch stillgelegt.



Bei den jetzigen Goldpreisen weit nördlich von 1.200 USD/oz scheint ein Neustart der Mine sehr rentabel.



BOW PROJEKT

Das Bow Projekt schließt nordöstlich an die Scottie Goldmine an und erstreckt sich über 471 Hektar.

Quelle: Scottie Resources



Die jüngsten Bohrerfolge bei der "Blueberry Vein" auf dem Bow Projekt hat das Unternehmen kürzlich veröffentlicht. Darunter 7,44 g/t Gold und 1,29 g/t Silber auf 34,78 m. Darin enthalten ein Abschnitt mit 14,29 g/t Gold auf 14,00 m. Im September schloss das Unternehmen 630,2 m Diamantbohrungen auf der "Blueberry Ader" ab.



Ergebnisse aus 2019 unterstreichen das Potential

Weitere interessante Informationen zu Scottie Resources können Sie der aktuellen Unternehmenspräsentation (Link) entnehmen.

Quelle: Scottie Resources



Neben der Scottie Goldmine, die als Flagschiff des Unternehmens gesehen werden kann, und dem Bow Projekt von dem kürzlich ebenfalls Bohrergebnisse vorgelegt wurden, hält Scottie noch 100% am Summit Projekt, 100% am Stock Projekt und 100% an der Cambria Liegenschaft, welches drei Projekte (Black Hills, Ruby Silver und Bitter Creek) enthält.



Die drei Projekte liegen am westlichen Ende des "Cambria Ice Field" im Golden Triangle. Direkt östlich angrenzend ist das Red Mountain Projekt von Ascot Resources, welches zuvor von IDM Mining für 45 Mio. CAD erworben wurde. Bei ersten Explorationen auf Cambria wurden sensationell hohe Silbergehalte von bis zu 5.380 g/t gefunden. Ausserdem noch 8,22 g/t Gold, mehr als 30% Zink, sowie Blei und Kupferanteile.



Weitere Informationen über Scottie Resources finden Sie auf der Website: www.scottieresources.com



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de

