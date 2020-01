ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Börse hat eine von den Ängsten um das Coronavirus geprägte Woche am Freitag mit weiteren klaren Abgaben beschlossen. Nach einem Erholungsversuch am Vormittag fiel der SMI im Verlauf später mit negativen US-Börsen erneut tief ins Minus. Damit hat der Leitindex die Gewinne seit Anfang Jahr fast vollständig preisgegeben.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte am Donnerstagabend wegen des neuartigen Virus eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen. "Falls es zu einer ernsthaften Pandemie kommen sollte, wären die wirtschaftlichen Folgen sicherlich sehr einschneidend", kommentierte ein Marktanalyst am Freitag. Neue Konjunkturdaten trugen nicht zu einer Verbesserung der Stimmung an den Finanzmärkten bei. So zeigte die Eurozone zum Jahresende nur noch ein schwaches BIP-Wachstum, während in den USA im Dezember die Haushaltseinkommen kaum noch stiegen.