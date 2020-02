Gebührensenkung: Invesco – Physical Gold ETC jetzt mit günstigsten Gesamtkosten unter allen vergleichbaren Produkten in Europa

Chris Mellor, Head of EMEA ETF Commodity Product Management bei Invesco, sagte: „Investoren setzen auf Gold, um potenzielle Volatilitätsphasen an den Aktienmärkten abzufedern und sich gegen eine globale Konjunkturabkühlung und geopolitische Risiken abzusichern. In einem von niedrigen oder sogar negativen Zinsen gekennzeichneten Umfeld ist Gold nochmals attraktiver. Unser physisch besicherter Gold-ETC bietet Investoren seit zehn Jahren ein einfaches und effizientes Instrument für eine Anlage in Gold – künftig zu noch günstigeren Kosten.“

Produkt

Invesco Physical Gold ETC